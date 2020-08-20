Пензенские ученые создали уникальный антибактериальный материал

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Открытие позволит избежать развития инфекционных осложнений после операций, отметили в пресс-центре облправительства.
Придуманная пензенцами микросетка не дает инфекции распространяться в организме. Так, ее можно использовать при изготовлении имплантов, что крайне для людей, перенесших операцию.
Материал состоит из полимеров, которые служат основой для препаратов. Матрица постепенно разрушается в организме, высвобождая медикамент в нужное время.
Уникальной разработкой уже заинтересовались пензенские предприятия биомедицинского кластера. На исследования было потрачено около двух лет. На сегодняшний день ученые подали заявку на патент.