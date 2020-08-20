В Пензенской области растет число пострадавших от клещей жителей

Жители Пензенской области продолжают обращаться за помощью медиков из-за укусов клещей, которые могут являться переносчиками опасного заболевания - иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ).

По сообщению пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, специалисты помогли 1705 пациентам, из которых 543 - дети. По сравнению с данными на 13 августа, число пострадавших увеличилось на 27 человек.

На зараженность возбудителями ИКБ эксперты проверили 1664 снятых клеща - в 326 из них были найдены возбудители боррелиоза. Кроме того, с января по июль диагностированы 20 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Колышлейского (1), Пачелмского (1), Пензенского (1); Шемышейского (2) районов и Пензы (15).

В ведомстве добавили, что для защиты от укусов клещей следует соблюдать меры профилактики: носить закрытую одежду в местах обитания членистоногих, пользоваться специальным спреем.