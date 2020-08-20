«Ростелеком» создает систему электронного голосования по заданию ЦИК России

По поручению избирательной комиссии страны компания «Ростелеком» создает систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В ее основу легли результаты научно-исследовательской работы, программные и технические решения российского производства, включая блокчейн-платформу, которая входит в единый реестр российского программного обеспечения.

Партнером «Ростелекома» в этом проекте выступает ведущий российский разработчик блокчейн-платформы для корпоративного и государственного применения и решений на ее базе Waves Enterprise.

Отмечается, что преимуществами системы ДЭГ, реализованной на базе блокчейн-платформы, являются безопасность доступа, надежность обработки информации, гарантированная конфиденциальность, а также возможность контроля над процедурой голосования всеми авторизованными участниками выборов, включая независимых наблюдателей.

Особое внимание уделено вопросам информационной безопасности. Помимо защиты непосредственно информационной системы и используемой инфраструктуры, происходит постоянный мониторинг фишинговых и иных вредоносных ресурсов, принимаются меры по предотвращению мошенничества и утечек информации из системы.

Первое технологическое тестирование системы дистанционного электронного голосования успешно прошло 7 августа. 31 числа состоится публичное тестирование.

По решению ЦИК России технология дистанционного электронного голосования будет использоваться на дополнительных выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва 13 сентября в Курской и Ярославской областях.

«Пилотные проекты по проведению дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре будут реализованы в Курской и Ярославской областях. ДЭГ не будет полностью заменять традиционное голосование на участке, это дополнительный современный способ волеизъявления. Мы даем возможность нашим гражданам выбрать удобный для них способ голосования. В основе разрабатываемой системы, которая должна в первую очередь отвечать самым высоким требованиям надежности и безопасности, лежат программно-технические решения российских специалистов», — отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» постоянно работает над тем, чтобы новейшие технологии стали доступны гражданам, бизнесу и государству. Для безопасного, конфиденциального и надежного с точки зрения обработки информации дистанционного электронного голосования мы внедряем новейшие технические решения, работаем над созданием новой версии портала госуслуг. Наша задача — обеспечить в перспективе возможность дистанционного голосования любому жителю нашей страны», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Напомним, дистанционное электронное голосование пройдет в течение нескольких дней — в период досрочного голосования 11 и 12 сентября, а также непосредственно в единый день голосования 13 сентября. Чтобы проголосовать дистанционно, нужно подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года. Для этого необходима подтвержденная учетная запись на портале. В этот же период будет можно отозвать заявление. После межведомственной проверки данных заявление будет направлено в ГАС «Выборы» для учета при составлении списков избирателей. Гражданин, который подал заявление на участие в ДЭГ и не отозвал его до 8 сентября, не сможет получить бюллетень на избирательном участке, что полностью исключает возможность неоднократного голосования. Такая технология работы с заявлениями успешно применяется с 2018 года, когда на портале госуслуг был запущен сервис «Мобильный избиратель» (18+).