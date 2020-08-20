В Пензе отремонтировали дорогу на ул. Окружной

В Пензе на улице Окружной завершили капитальный ремонт дороги.

Как отметили в пресс-службе областного министерства строительства и дорожного хозяйства, работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

С проезжей части сняли старое покрытие и залили два слоя асфальтобетона: первый – выравнивающий и второй, основной. После этого установили новый бордюр и нанесли разметку.

Общая протяженность отремонтированного участка – чуть более 4 км., который предполагает шесть полос движения.

Улица Окружная – важная дорожная артерия Пензы. Она позволяет разгрузить центральную часть города, направляя транспортный поток вокруг него.

«Работы выполнены в соответствии с государственным контрактом. Введена в эксплуатацию», - добавили в пресс-службе.