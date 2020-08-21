Врач пензенского центра медпрофилактики рассказала, как уберечь детей от вредных привычек

Проблема профилактики вредных зависимостей на сегодняшний день является одной из самых актуальных. Вредные зависимости оказывают губительное воздействие на организм человека, особенно детей и подростков. Они приводят к печальным последствиям: тяжелым заболеваниям, инвалидности, разрушению семьи, самоубийствам. О том, насколько важно беречь свое здоровье и избегать вредных привычек пензенцам рассказала заведующая отделом организации и проведения мероприятий в области гигиенического обучения и воспитания регионального центра медпрофилактики Татьяна Чепасова.

Проблемы, связанные с употреблением алкоголя, никотина, наркотиков, касаются сегодня не только отдельных лиц, они затрагивают здоровье, благополучие и безопасность всего населения. Самые большие ценности у человека: жизнь и здоровье. Наше здоровье в большей степени зависит от нас самих, а также от того, ведем ли мы здоровый образ жизни.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует включать в понятие здоровый образ жизни: здоровые семейные отношения, здоровую рабочую среду, здоровую экологическую обстановку, здоровое питание, достаточную физическую активность, здоровые привычки.

Привычка - это повторяющаяся форма поведения, которая не требует волевых усилий. Они бывают здоровые и вредные. Вредные привычки – это зависимости, они ухудшают здоровье человека, препятствуют его гармоничному развитию, не дают возможности успешно реализовать свое предназначение.

Интенсивный ритм современной жизни и перегрузки различной информацией приводят к тому, что у человека отмечается постоянное напряжение, из-за которого адаптационные возможности его нарушаются. Создаются благоприятные условия для привыкания к определенным видам деятельности и поведения, а затем и зависимости от них. Зависимый человек становится несвободным и неспособным управлять своей собственной жизнью. Это характеризуется ростом привыкания к постоянно увеличивающейся дозе стимула и выраженными психологическими и физиологическими изменениями организма.

Употребление алкоголя, никотина и наркотиков способствуют развитию зависимости, приводящей к изменению психического состояния человека, вплоть до изменения состояния сознания. Чаще всего к появлению вредных привычек приводят незрелость личности, слабую волю, одиночество, неудовлетворенность собой и заниженную самооценку.

Способствуют развитию зависимостей влияние сверстников и виртуальных друзей, отсутствие хобби, скука и безделье. Неблагополучная семья, а также наследственность, отягощенная психическими и наркологическими заболеваниями, тоже играют определенную роль в формировании вредных зависимостей. Зависимости разрушают весь организм, в том числе и психику. Нарушается память, интеллект, изменяется характер и личность, вплоть до полной социальной деградации.

Многие тяжелые заболевания (ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, венерические заболевания) сопровождают вредные зависимости. Зависимость от употребления алкоголя, наркотиков может приводить к асоциальным поступкам: к воровству, грабежам, продаже наркотиков, проституции, самоубийствам.

Профилактика вредных зависимостей должна быть направлена на борьбу с распространением табачных изделий, наркотиков и алкогольных напитков, в первую очередь, среди детей, так как именно они в силу своей легкомысленности, присущей юному возрасту, являются легкой добычей наркодилеров и других распространителей разных, вредных для здоровья, изделий. Находясь в дошкольном возрасте, ребенок полностью берет пример с родителей. Здоровый климат в семье, взаимоуважение и взаимопонимание детей и родителей играют здесь большую роль. Родители в доброжелательном диалоге с ребенком должны разъяснять влияние наркотиков, алкоголя и никотина на несформированный и неокрепший организм ребенка, говорить о последствиях и сложностях лечения зависимостей. Родителям надо ненавязчиво поощрять здоровый образ жизни ребенка, прививать в нем любовь к собственному здоровью и спорту, способствовать укреплению самооценки подростка.

У ребенка надо выработать привычку и потребность разговаривать с родителями по душам, доверять им свои секреты. Подростку необходимо поднимать свою самооценку, найти себе занятие, в котором можно добиться успеха, а свободное время занять полезным хобби. Для укрепления здоровья нужны занятия спортом, которые лучше выбирать самим ребятам. Детям и подросткам стоит больше уделять внимания живому, а не виртуальному общению с друзьями, ходить вместе в походы, на выставки, в музеи, в кино. Всегда надо уметь сказать «нет»: табаку, алкоголю, наркотикам. Не стоит ускорять процесс начала курения, употребления алкоголя, так как они способствуют неадекватному поведению. Под их влиянием человек может совершать необдуманные поступки, о которых может потом сожалеть всю жизнь. Надо больше общаться с позитивными и уверенными в себе людьми, готовыми поддержать подростка в любое время.

Родителям и педагогам необходимо научить ребят ставить свои цели в жизни и планировать действия для их достижения. Ведение здорового образа жизни поможет успешно реализовать поставленные перед собой цели и задачи.