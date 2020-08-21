print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +10
    [weatherType] => ясно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_d.png
)
Погода
ясно
+10 оС
7:24
21.08.2020г.
Врач пензенского центра медпрофилактики рассказала, как уберечь детей от вредных привычек

Врач пензенского центра медпрофилактики рассказала, как уберечь детей от вредных привычек

Пт, 21.08.20 06:35
Просмотров: 150
Проблема профилактики вредных зависимостей на сегодняшний день является одной из самых актуальных. Вредные зависимости оказывают губительное воздействие на организм человека, особенно детей и подростков. Они приводят к печальным последствиям: тяжелым заболеваниям, инвалидности, разрушению семьи, самоубийствам. О том, насколько важно беречь свое здоровье и избегать вредных привычек пензенцам рассказала заведующая отделом организации и проведения мероприятий в области гигиенического обучения и воспитания регионального центра медпрофилактики Татьяна Чепасова.

Проблемы, связанные с употреблением алкоголя, никотина, наркотиков, касаются сегодня не только отдельных лиц, они затрагивают здоровье, благополучие и безопасность всего населения. Самые большие ценности у человека: жизнь и здоровье. Наше здоровье в большей степени зависит от нас самих, а также от того, ведем ли мы здоровый образ жизни.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует включать в понятие здоровый образ жизни: здоровые семейные отношения, здоровую рабочую среду, здоровую экологическую обстановку, здоровое питание, достаточную физическую активность, здоровые привычки.

Привычка - это повторяющаяся форма поведения, которая не требует волевых усилий. Они бывают здоровые и вредные. Вредные привычки – это зависимости, они ухудшают здоровье человека, препятствуют его гармоничному развитию, не дают возможности успешно реализовать свое предназначение.

Интенсивный ритм современной жизни и перегрузки различной информацией приводят к тому, что у человека отмечается постоянное напряжение, из-за которого адаптационные возможности его нарушаются. Создаются благоприятные условия для привыкания к определенным видам деятельности и поведения, а затем и зависимости от них. Зависимый человек становится несвободным и неспособным управлять своей собственной жизнью. Это характеризуется ростом привыкания к постоянно увеличивающейся дозе стимула и выраженными психологическими и физиологическими изменениями организма.

Употребление алкоголя, никотина и наркотиков способствуют развитию зависимости, приводящей к изменению психического состояния человека, вплоть до изменения состояния сознания. Чаще всего к появлению вредных привычек приводят незрелость личности, слабую волю, одиночество, неудовлетворенность собой и заниженную самооценку.

Способствуют развитию зависимостей влияние сверстников и виртуальных друзей, отсутствие хобби, скука и безделье. Неблагополучная семья, а также наследственность, отягощенная психическими и наркологическими заболеваниями, тоже играют определенную роль в формировании вредных зависимостей. Зависимости разрушают весь организм, в том числе и психику. Нарушается память, интеллект, изменяется характер и личность, вплоть до полной социальной деградации.

Многие тяжелые заболевания (ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, венерические заболевания) сопровождают вредные зависимости. Зависимость от употребления алкоголя, наркотиков может приводить к асоциальным поступкам: к воровству, грабежам, продаже наркотиков, проституции, самоубийствам.

Профилактика вредных зависимостей должна быть направлена на борьбу с распространением табачных изделий, наркотиков и алкогольных напитков, в первую очередь, среди детей, так как именно они в силу своей легкомысленности, присущей юному возрасту, являются легкой добычей наркодилеров и других распространителей разных, вредных для здоровья, изделий. Находясь в дошкольном возрасте, ребенок полностью берет пример с родителей. Здоровый климат в семье, взаимоуважение и взаимопонимание детей и родителей играют здесь большую роль. Родители в доброжелательном диалоге с ребенком должны разъяснять влияние наркотиков, алкоголя и никотина на несформированный и неокрепший организм ребенка, говорить о последствиях и сложностях лечения зависимостей. Родителям надо ненавязчиво поощрять здоровый образ жизни ребенка, прививать в нем любовь к собственному здоровью и спорту, способствовать укреплению самооценки подростка.

У ребенка надо выработать привычку и потребность разговаривать с родителями по душам, доверять им свои секреты. Подростку необходимо поднимать свою самооценку, найти себе занятие, в котором можно добиться успеха, а свободное время занять полезным хобби. Для укрепления здоровья нужны занятия спортом, которые лучше выбирать самим ребятам. Детям и подросткам стоит больше уделять внимания живому, а не виртуальному общению с друзьями, ходить вместе в походы, на выставки, в музеи, в кино. Всегда надо уметь сказать «нет»: табаку, алкоголю, наркотикам. Не стоит ускорять процесс начала курения, употребления алкоголя, так как они способствуют неадекватному поведению. Под их влиянием человек может совершать необдуманные поступки, о которых может потом сожалеть всю жизнь. Надо больше общаться с позитивными и уверенными в себе людьми, готовыми поддержать подростка в любое время.

Родителям и педагогам необходимо научить ребят ставить свои цели в жизни и планировать действия для их достижения. Ведение здорового образа жизни поможет успешно реализовать поставленные перед собой цели и задачи.

Источник фотографии: фото врача предоставлено ГБУЗ "Пензенский областной центр медицинской профилактики"
Читайте также:
Такие разные «Лагуны-УОР»
05:25
Ужасное ДТП произошло в Земетчинском районе
04:48
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Такие разные «Лагуны-УОР»
21.08.2020 05:25
Мама в декрете из Пензы рассказала о том, как стала жертвой аферистов
18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Такие разные «Лагуны-УОР»
21.08.2020 05:25
Мама в декрете из Пензы рассказала о том, как стала жертвой аферистов
18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс