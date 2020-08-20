Губернатор осмотрел цеха предприятия по переработке молока

20 августа во время рабочей поездки в Каменский район губернатор Пензенской области посетил завод по производству молочных продуктов.

Каменский маслозавод – старейшее предприятие региона, основанное в 1936 году. Сегодня оно успешно развивается, перерабатывая около 6 тонн молока в сутки, а также выпускается термостатная продукция.

В 2019 году производство было модернизировано, что позволило увеличить мощности более чем на 80%. Ежегодно завод выпускает более 40 тонн готовой продукции, а линейка товара насчитывает порядка 30 наименований.

«Спрос рождается тогда, когда цена и качество соответствуют достойному уровню», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Молочная продукция каменского завода поставляется в 840 магазинов Пензенской и Тамбовской областей, городов Тольятти и Саранск.