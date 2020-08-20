В Земетчино компания молодых людей попала в страшную аварию, есть погибшие

В ночь на 20 августа в поселке Земетчино Пензенской области случилась трагедия.

По данным телеканала «Россия 1. Пенза», автомобиль Lada Granta слетел в кювет и перевернулся. Два пассажира легковушки — 19-летний парень и 23-летняя девушка — от полученных травм скончались на месте, водитель и три пассажира - две девушки 19 и 23 лет, а также 20-летний молодой человек - были госпитализированы.

По данному факту проводят проверку.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными в совершении маневров на дороге.