В Пензенской области приведут в порядок территорию усадьбы Голицыных

С 20 по 30 августа неравнодушные соберутся в усадьбе Голицыных в селе Зубрилово Тамалинского района, чтобы привести в порядок территорию памятника культуры и истории федерального значения.

Лагерь организован в рамках регионального проекта «По следам забытых усадеб». Присоединиться к проекту может любой желающий.

Для благоустройства выбрали пять локаций, участникам предстоит расчистить дорожки, разобрать валежник.

29 августа состоится официальное открытие лагеря с приглашением пензенской молодежи. В этот день ожидается мини-фестиваль в честь Дня села и Дня усадьбы. Для волонтеров запланированы образовательные программы, мастер-классы, поэтические чтения, музыкальные вечера и экскурсии.

«Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в рамках всероссийского конкурса молодежных проектов, а также при содействии правительства Пензенской области, регионального Законодательного собрания и министерства культуры и туризма», - добавили в пресс-службе облправительства. Возрастные ограничения 6+.