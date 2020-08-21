Какой цвет машин предпочитают российские автолюбители

Эксперты проанализировали данные о продажах новых и подержанных автомобилей за первое полугодие 2020 года и выяснили, какие цвета кузова наиболее популярны в разных регионах страны.

Как сообщила «Российская газета», самым распространенным цветом среди автомобилистов оказался черный. В 13 субъектах страны наибольшим спросом пользуются белые машины. Челябинская область оказалась единственным регионом, где самым популярным цветом транспорта оказался серебряный.

В пятерку любимых цветов российских автомобилистов помимо перечисленных трех вошли серый и синий. Серебряный цвет занял третье место по востребованности, серый – четвертое, синему досталась пятая позиция.

Автомобили серебряного цвета за год стали менее популярны: этот цвет был на втором месте по распространенности в десяти областях страны, а спустя год сохранил позицию только в шести из них.

Синий цвет вошел в топ-5 наиболее популярных в России, а красный и зеленый цвета заняли шестое и седьмое места. На десятом месте по популярности оказался голубой цвет машин. Чуть активнее, чем в других регионах покупают голубые автомобили в Алтайском крае и Омской области: здесь этот цвет занял не десятую, а девятую позицию по доле продаж.

Наименее популярными для автолюбителей цветами автомобилей стали желтый, оранжевый, пурпурный и розовый - доля продаж автомобилей каждого из этих цветов от общего числа реализованных за первое полугодие 2020-го составила менее 1%.