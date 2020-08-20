В Пензенскую область поступила партия детской вакцины от гриппа

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В Пензенскую область поступила первая партия противогриппозной вакцины, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
60095 доз препарата «Совигрипп» детский были закуплены за счет средств федерального бюджета.
«Вакцина, используемая для иммунизации в этом году, содержит актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные ВОЗ, они созданы на основе антигенов, выделенных из очищенных вирусов штаммов типов А и В, которые, по оценкам всемирной организации, с наибольшей вероятностью будут циркулировать в наступающем эпидсезоне в Северном полушарии», - пояснила врач-эпидемиолог городской детской поликлиники Надежда Головина.
Получить защиту от инфекции можно будет уже на следующей неделе. Перед грядущим эпидсезоном планируют привить 147300 юных пензенцев.