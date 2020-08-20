Названа категория жителей, которым запрещена первая вакцина от Covid-19

Массовая вакцинация россиян от коронавируса должна начаться уже осенью, однако применять препарат, оказалось, можно далеко не всем.

Как сообщил телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости, вакциной не смогут воспользоваться беременные и кормящие женщины. Кроме того, к противопоказаниям относятся гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Также не стоит принимать препарат при обострении хронических заболеваний. В этом случае вакцинацию можно провести только спустя две-четыре недели после выздоровления или ремиссии.

Отмечается, что минздрав РФ уже зарегистрировал вакцину от коронавируса, созданную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Препарат стал первым в мире от Covid-19.