Такие разные «Лагуны-УОР»

В завершившемся-таки чемпионате России по мини-футболу среди женских команд выступили две разные «Лагуны-УОР». И сравнение той, что уходила на вынужденный перерыв в марте, с той, что возобновила сезон в августе, - не в пользу второй.

Пятимесячная «коронавирусная» пауза на пользу пензенской команде откровенно не пошла. Об этом красноречиво свидетельствуют результаты. До марта «Лагуна» провела 22 матча чемпионата и пять кубковых игр, в которых в совокупности было одержано 23 победы лишь при одном поражении. В четырех же августовских поединках в рамках чемпионата «Лагуна» ни разу не выиграла, проиграв дважды.

Поначалу «козу рогатую» состроила «Норманочка». В «докоронавирусный» период «Лагуна» в пяти матчах чемпионата и Кубка побеждала нижегородскую команду четыре раза. Тем не менее, опасаться ее стоило. Все предшествовавшие полуфиналу победы над волжанками были добыты в нелегкой борьбе. Более того, единственное поражение в осенне-весенний отрезок сезона пензенская команда потерпела именно от нижегородской. По ходу сезона имевшая статус дебютанта «Норманочка» сыгралась основательно и с наличием в ее рядах нескольких игроков национальной сборной России и сильной легионерки из Бразилии представляла из себя серьезную силу.

Ни один из полуфинальных матчей «Лагуна» не проиграла. Но при этом после нулей в гостевой игре пензенские мини-футболистки в домашней, забив однажды, также пропустили один мяч. Стоит заметить, что, отличаясь в каждом из предыдущих матчей с «Норманочкой» минимум два раза, в двух встречах полуфинала игроки «Лагуны» в совокупности сумели отметиться голом лишь на исходе 79-й минуты. А единственный мяч, пропущенный на домашней площадке, лишил их не только шансов на «золото», но и, как выяснилось чуть позже, медалей вообще.

Столичный «МосПолитех» пензенская команда в этом сезоне до перерыва неизменно побеждала — в четырех матчах регулярного чемпионата и одной кубковой игре. При этом статистики отмечали, что московички в целом не могли одолеть «Лагуну» на протяжении 12 игр подряд. И на тебе — сразу две победы москвичек. Если за пять «докоронавирусных» матчей «Лагуна» пропустила от «МосПолитеха» в сумме пять мячей, то уже за первую игру в битве за «бронзу» - сразу четыре, а затем два в ответной встрече.

Сейчас можно лишь гадать, как все сложилось бы, доиграй команды чемпионат весной. Можно разочаровываться решением руководителей Ассоциации мини-футбола России, не последовавших примеру коллег из других федераций, которые подвели итоги своих чемпионатов, исходя из итогов регулярной части. Можно сетовать на несовершенство жесткой сетки плей-офф, при которой в полуфинале первая команда «Запада» по итогам «регулярки» встречалась с третьей, в то время как второй противостояла четвертая. Но все это пустое.

Руководители и тренеры клубов единодушно ратовали за то, чтобы победитель и призеры определялись на площадке, а не в силу каких-то потусторонних обстоятельств. Команда, перед которой стоит задача завоевать чемпионский титул, должна обыгрывать любого соперника на любой стадии. А третья ли для начала или четвертая — без разницы. В конце концов, уступили-таки по факту обеим. Что же касается ограничительных мер, то все были в равных условиях. Пожалуй, у «Лагуны» они даже оказались несколько «равнее», поскольку из городов, которые представлял квартет полуфиналистов, лишь в Пензе на матчи допускались зрители.

Великому легкоатлету-шестовику Сергею Бубке приписывается авторство фразы: «Пока у тебя есть попытка — ты не проиграл!». Кто-то добавляет: «Пока есть попытка у соперника — ты не выиграл!». Эти фразы вполне применимы к «Лагуне» и ее соперникам по этим играм.

После того, как пензенская команда открыла счет в повторном матче с «Норманочкой», у волжанок была попытка по времени всего лишь в 1 минуту и 9 секунд. Они вгрызлись в нее зубами, и бразильянка Мирелена шанс использовала. А «Лагуна» для реализации своей попытки в 25 секунд ничего толкового не предприняла. Когда в первом матче с «МосПолитехом» игроки «Лагуны» сократили разрыв до минимума, у них оставалось 13 минут, чтобы свести дело хоть к ничьей. Но они не использовали этот шанс. Как и последующую попытку в виде целой ответной игры на домашней площадке. Поединки за третье место обрамляли слухи о возможном завершении на этом участия «МосПолитеха» в российских турнирах в дальнейшем. «Бронза» для столичной команды, таким образом, становилась едва ли не последней попыткой предотвратить возможное расформирование команды. Если это так, то москвички за нее «зацепились». Вот и получается, что своими попытками мини-футболистки пензенской команды, в отличие от соперниц, воспользоваться не сумели.

Времени забыть, как ранее в сезоне «выносили» всех подряд, и подойти к решающим играм во всеоружии, было предостаточно. Но к возобновлению чемпионата пензенская команда оказалась наименее готовой. И главная беда, как полагает президент клуба Виталий Антонов, заключается в том, что не оказалось лидера, способного повести за собой команду здесь и сейчас. Это относится и к игрокам, уже основательно «понюхавшим пороху», и к молодым девчонкам, на плечи которых бремя лидерства свалилось вот-вот. Это отразилось и на голевой статистике полуфинала с матчами за третье место. Из четырех лучших бомбардиров «докоронавирусного» периода лишь Мария Самойлова смогла отметиться одним забитым мячом в этих играх.

Невзирая на небывалую мощь в «докоронавирусный» период, заняла «Лагуна», как это ни прискорбно, именно то, на что наиграла в нужный момент. Да, всего лишь 25 секунд отделяло ее от финала, значит минимум от серебряных медалей. Но нельзя утверждать, что в полуфинале пензенская команда в чем-то заметно превосходила нижегородскую. Да, в повторной игре с «МосПолитехом» вполне можно было «выносить» москвичек. Но побеждает не тот, кто чаще создает голевые моменты, а тот, кто их лучше реализует. Счет на табло. И здесь вполне уместно вспомнить великого футбольного тренера Валерия Лобановского с его утверждением: «Игра забывается, результат остается».

Без медалей чемпионата «Лагуна» осталась во второй раз в своей истории. Впервые это произошло в дебютном для нее сезоне 2004-2005 гг. Ничто не вечно, надо пройти и через это. Как говорится, без поражений не бывает побед. Или не тот силен, кто никогда не падал, а тот силен, кто падал и вставал.

Сергей Зимин