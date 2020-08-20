Многодетные мамы из Пензы рассказали, как собирают детей в школу

Родители активно занимаются подготовкой детей к новому учебному году. Некоторым это помогает создавать благотворительные организации, ведь полноценно собрать ребенка в школу самостоятельно некоторые просто не в силах. К примеру, если сразу пятеро из шестерых отправляются учиться.

Анна Тарасова - мама шестерых детей. Сейчас в их семье активная пора - подготовка к школе. По признанию женщины, собрать одного ребенка - задача не из легких. А пятерых - порой невыполнимая. Какие-то вещи остались с прошлого года, но те же ручки, тетради и карандаши пришлось бы закупать заново, а это серьезная статья расходов.

«Конечно, это очень тяжело. Мы всегда обращаемся за помощью в центр соцзащиты», - рассказала многодетная мама Анна Тарасова.

Канцелярские наборы, школьная форма, ранцы, все, чтобы дети могли полноценно включиться в образовательный процесс. Помощь оказывают адресно, в зависимости от потребностей. У Татьяны Лобановой - пятеро детей: три мальчика и две девочки. В этом году собрать их к учебе оказалось гораздо сложнее, пандемия сказалась на семейном бюджете.

«Ребятишки, сами знаете, растут, как грибочки. Со школьной формой, канцтоварами и рюкзаками нам помогли», - поделилась многодетная мама Татьяна Лобанова.

Помощь многодетным, малоимущим семьям и находящимся в социально-опасном положении оказывают в рамках традиционной акции «Собери ребенка в школу». Она организуется ежегодно. На сегодняшний день канцелярскими товарами и другими принадлежностями уже обеспечены порядка двух тысяч детей.

«В 2019 году с помощью этой акции было обеспечено шесть тысяч детей. Мы предусмотрели специальный реестр тех, кому действительно нужна помощь. На сегодняшний день в нем - порядка 5,5 тысяч детей», - сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

По традиции, к сбору необходимых к школе вещей присоединяются представители бизнес-сообщества, сотрудники органов власти, депутаты, некоммерческие организации.

Кроме того, принять участие в благотворительной акции могут все неравнодушные жители. До конца сентября комплексные центры социального обслуживания будут принимать вещи от меценатов и передавать нуждающимся семьям, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.