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20.08.2020г.
Многодетные мамы из Пензы рассказали, как собирают детей в школу

Многодетные мамы из Пензы рассказали, как собирают детей в школу

Чт, 20.08.20 20:49
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Родители активно занимаются подготовкой детей к новому учебному году. Некоторым это помогает создавать благотворительные организации, ведь полноценно собрать ребенка в школу самостоятельно некоторые просто не в силах. К примеру, если сразу пятеро из шестерых отправляются учиться.

Анна Тарасова - мама шестерых детей. Сейчас в их семье активная пора - подготовка к школе. По признанию женщины, собрать одного ребенка - задача не из легких. А пятерых - порой невыполнимая. Какие-то вещи остались с прошлого года, но те же ручки, тетради и карандаши пришлось бы закупать заново, а это серьезная статья расходов.

«Конечно, это очень тяжело. Мы всегда обращаемся за помощью в центр соцзащиты», - рассказала многодетная мама Анна Тарасова.

Канцелярские наборы, школьная форма, ранцы, все, чтобы дети могли полноценно включиться в образовательный процесс. Помощь оказывают адресно, в зависимости от потребностей. У Татьяны Лобановой - пятеро детей: три мальчика и две девочки. В этом году собрать их к учебе оказалось гораздо сложнее, пандемия сказалась на семейном бюджете.

«Ребятишки, сами знаете, растут, как грибочки. Со школьной формой, канцтоварами и рюкзаками нам помогли», - поделилась многодетная мама Татьяна Лобанова.

Помощь многодетным, малоимущим семьям и находящимся в социально-опасном положении оказывают в рамках традиционной акции «Собери ребенка в школу». Она организуется ежегодно. На сегодняшний день канцелярскими товарами и другими принадлежностями уже обеспечены порядка двух тысяч детей.

«В 2019 году с помощью этой акции было обеспечено шесть тысяч детей. Мы предусмотрели специальный реестр тех, кому действительно нужна помощь. На сегодняшний день в нем - порядка 5,5 тысяч детей», - сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

По традиции, к сбору необходимых к школе вещей присоединяются представители бизнес-сообщества, сотрудники органов власти, депутаты, некоммерческие организации.

Кроме того, принять участие в благотворительной акции могут все неравнодушные жители. До конца сентября комплексные центры социального обслуживания будут принимать вещи от меценатов и передавать нуждающимся семьям, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
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30.07.2020 03:01
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28.07.2020 07:30
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27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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