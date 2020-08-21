В Пензе пройдет межрегиональный фестиваль «Мост дружбы»

В субботу пензенцев и гостей города приглашают на большой праздник - 22 августа состоится первый межрегиональный фестиваль «Мост дружбы» (0+).

Такого еще не было. В 2020 году из-за пандемии коронавируса Сабантуй в Пензенской области прошел в онлайн-формате, поэтому осталось много неизрасходованной энергии. И ее представители Татарской автономии придумали потратить, все-таки проведя праздник, но уже не местного, а межрегионального значения. Власти идею поддержали. В результате была собрана рабочая группа для организации фестиваля под названием «Мост дружбы».

«Там будут выставки народных прикладных ремесел, мастер-классы, национальная кухня, выступление артистов разных возрастов», - поделился организатор межрегионального фестиваля «Мост дружбы» Наиль Юсупов.

Конкретные поручения озвучил зампред правительства региона Олег Ягов. Он поставил цель - обеспечить комфорт для гостей праздника и его участников, а это практически все национальные сообщества, проживающие на территории области: русские, мордва, татары, чуваши, узбеки и другие.

«Мне что-то подсказывает, что фестиваль пройдет на высоком организационном уровне. Думаю, что эта идея приживется на пензенской земле, и, может быть, ее переймут и в других регионах», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Кроме стандартной для таких крупных мероприятий развлекательной программы, посетителей фестиваля «Мост дружбы» ждет и сюрприз - для них выступит народный артист Татарстана и заслуженный артист Башкортостана Айдар Галимов. Приглашаются все желающие. Место проведения - город Спутник, начало в эту субботу в 10:00, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.