Во второй раз в Пензе прошел концерт-импровизация

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Никакой заготовленной заранее программы. На небольшой поляне рядом с центром хореографического искусства выступить может каждый, главное - желание. Импровизационный концерт в рамках проекта «Театр на траве» собрал десятки участников. Его посвятили Яблочному Спасу. О том, какие ассоциации вызывает этот праздник, каждый мог рассказать с помощью своего творчества.
«Это достаточно широкая тема. У всех разные ассоциации с Яблочным Спасом. У кого-то - с летом, у кого-то с осенью, а у кого-то - с Родиной, потому что нигде такого праздника больше нет», - прокомментировал директор центра хореографического искусства города Пензы Валерий Ануфриев.
Такой концерт в нашем городе прошел во второй раз. По словам музыкантов, этот формат помогает вспомнить многочисленные вечера с гитарой у костра или на кухне. Главное на таких мероприятиях - сама атмосфера.
«Этот формат интересен для музыкантов. Он приятен, нормален, просто немного подзабыт. Надо все это прочувствовать», - пояснил музыкант Дмитрий Орехов.
Вспоминать песни и стихи на тему вечера, участникам концерта пришлось прямо на ходу. Каждый номер должен был стать логическим продолжением предыдущего. Как признались сами музыканты и поэты, для них это отличная возможность попрактиковаться в импровизации.
Кстати, такой формат - не единственный, который предполагает проект «Театр на траве». Различные спектакли и концерты на этой поляне теперь будут проходить каждую среду, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.