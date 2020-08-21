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21.08.2020г.
Во второй раз в Пензе прошел концерт-импровизация

Во второй раз в Пензе прошел концерт-импровизация

Чт, 20.08.20 23:46
Просмотров: 231
К концерту, о котором речь пойдет далее, артисты подготовиться не могли. Им пришлось сочинять, что называется, на ходу.

Никакой заготовленной заранее программы. На небольшой поляне рядом с центром хореографического искусства выступить может каждый, главное - желание. Импровизационный концерт в рамках проекта «Театр на траве» собрал десятки участников. Его посвятили Яблочному Спасу. О том, какие ассоциации вызывает этот праздник, каждый мог рассказать с помощью своего творчества.

«Это достаточно широкая тема. У всех разные ассоциации с Яблочным Спасом. У кого-то - с летом, у кого-то с осенью, а у кого-то - с Родиной, потому что нигде такого праздника больше нет», - прокомментировал директор центра хореографического искусства города Пензы Валерий Ануфриев.

Такой концерт в нашем городе прошел во второй раз. По словам музыкантов, этот формат помогает вспомнить многочисленные вечера с гитарой у костра или на кухне. Главное на таких мероприятиях - сама атмосфера.

«Этот формат интересен для музыкантов. Он приятен, нормален, просто немного подзабыт. Надо все это прочувствовать», - пояснил музыкант Дмитрий Орехов.

Вспоминать песни и стихи на тему вечера, участникам концерта пришлось прямо на ходу. Каждый номер должен был стать логическим продолжением предыдущего. Как признались сами музыканты и поэты, для них это отличная возможность попрактиковаться в импровизации.

Кстати, такой формат - не единственный, который предполагает проект «Театр на траве». Различные спектакли и концерты на этой поляне теперь будут проходить каждую среду, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
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30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
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