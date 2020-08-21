Работницу заправки в Заречном обманул мошенник, представившийся начальником

Сотрудники полиции Заречного разыскивают человека, обманувшего местную жительницу. Его сообщница уже задержана.

Будни на автозаправке не отличаются разнообразием, а тут позвонил сам начальник. По крайней мере, так кассиру АЗС представился собеседник по телефону. Такое внимание со стороны мнимого руководства к рядовым сотрудникам не могло не польстить, тем более речь зашла об одолжении. Срочно нужны деньги. Детали человек на том конце провода предложил обсудить с его помощницей.

Через некоторое время действительно позвонили. Женщина представился помощницей начальника и попросил кассира перевести по указанным реквизитам деньги, якобы на оплату рекламного оборудования.

«Введенный в заблуждение оператор-кассир перевела со своей банковской карты через мобильное приложение 15 тысяч рублей и только после этого созвонилась со своим работодателем», - сообщил начальник следственного отдела МО МВД России по ЗАТО Заречный Александр Михайлов.

Как удалось выяснить полицейским, в заблуждение кассиршу ввели жители Самары. В ходе служебной командировки предполагаемую злоумышленницу удалось задержать. Ее доставили в Заречный. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Второго участника криминального телефонного розыгрыша еще предстоит найти. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.