В Пензе прошел традиционный августовский педсовет

О новшествах в работе школ, колледжей и вузов Пензы говорили 20 августа на традиционном августовском педсовете. Он проходит сразу на двух площадках в онлайн-режиме. В нем принимают участие директора учебных заведений, преподаватели и родители.

О ЕГЭ, ГИА, национальных проектах и планах на будущее по средствам видеосвязи говорили представители учреждений образования со всего региона. Форум объединил на онлайн платформах несколько сотен преподавателей. Они готовы учиться и искать совместные пути решения проблем, с которыми сталкиваются. Так, например, обсудили первые итоги работы новых мастерских, которые расположились на базе колледжей. Теперь ребята имеют возможность работать на самом современном оборудовании.

«Конечно, возникают проблемы. Мы сейчас говорим о сетевом взаимодействии между колледжами, где созданы мастерские, чтобы наши студенты имели возможность приехать и получить знания для работы на современнейшем оборудовании», - рассказала заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.

Кроме того, в сентябре планируется открыть еще 10 мастерских на базе ПГУ и сердобского многопрофильного техникума. А в 2021 году четыре уникальных площадки появятся в пензенском колледже архитектуры и строительства. Сам педагогический форум свою работу продолжит еще 21 и 24 августа. А 25 числа всех участников ждут на большое пленарное заседание. Его проведут в киноконцертном зале «Пенза», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.