Ужасное ДТП произошло в Земетчинском районе

Минувшей ночью в поселке Земетчино Пензенской области случилось смертельное ДТП. Два человека погибли, еще четверо - получили ранения различной степени тяжести. Все они ехали в одной машине.

Авария произошла практически в центре поселка. Там автомобиль LADA Granta вылетел в кювет. Cудя по характеру повреждений, транспортное средство перевернулась несколько раз - вероятнее всего водитель превысил скорость. 23-летняя девушка и парень 2001 года рождения скончались до приезда «скорой». Остальным удалось выжить буквально чудом.



«Водитель и три пассажира получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.