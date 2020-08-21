Ужасное ДТП произошло в Земетчинском районе

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Авария произошла практически в центре поселка. Там автомобиль LADA Granta вылетел в кювет. Cудя по характеру повреждений, транспортное средство перевернулась несколько раз - вероятнее всего водитель превысил скорость. 23-летняя девушка и парень 2001 года рождения скончались до приезда «скорой». Остальным удалось выжить буквально чудом.
«Водитель и три пассажира получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.