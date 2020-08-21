Скончался пензенский легкоатлет Вячеслав Смирнов

20 августа стало известно о том, что на 63-м году жизни скончался мастер спорта международного класса по легкой атлетике Вячеслав Михайлович Смирнов.

Прощание с ним состоится 22 августа в 13 часов в Никольском храме на ул. Терновского, 129.

«Коллектив министерства физической культуры и спорта Пензенской области выражает глубокие соболезнования семье и близким Вячеслава Михайловича», - сообщили в пресс-службе минспорта.

Вячеслав Михайлович начал заниматься спортивной ходьбой у тренера Алексея Абакумова в 1971 году. Вячеслав Смирнов в 90-е годы являлся одним из сильнейших скороходов мира, участвовал в чемпионате мира 1993 года, кубка мира того же года, является чемпионом РСФСР 1982, 1989 года, серебряным призером чемпионата РСФСР 1988 года.

Норматив мастера спорта СССР Вячеслав Смирнов выполнил в 1978 году, мастера спорта международного класса – в 1981-м.