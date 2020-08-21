Covid-19. Не стало еще одной пензячки

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Об этом рассказала пресс-секретарь губернатора и правительства области Дина Черемушкина. Так, погибла женщина 79 лет. Она страдала множеством хронических заболеваний, причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.
Таким образом, число жертв вируса с начала пандемии достигло 101.
Напомним, режим самоизоляции в регионе сохраняется для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Рекомендуется носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки по возвращении домой.