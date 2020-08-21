В Пензенском районе мужчину до смерти забили табуреткой из-за оскорбленной дамы

В Пензенском районе осудили 43-летнего мужчину, по вине которого погиб человек.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, трагедия произошла 25 марта на станции Ардым. Двое мужчин выпивали. Хозяин дома решил встретиться со знакомой и позвонил ей, однако встречи не состоялось. Гость нелестно высказался о ней, в ответ сельчанин оскорбил его. Вспыхнул конфликт, и мужчины подрались. Гость избил обидчика руками и табуреткой. 45-летний потерпевший погиб на месте.

Злоумышленника приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима Приговор не вступил в законную силу.