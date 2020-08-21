Пензенский экс-полицейский получил срок за мошенничество

Array ( [temp] => +18 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_d.png )
В Пензе за мошенничество в особо крупном размере осудили бывшего сотрудника регионального управления МВД.
Как сообщили в пресс-службе областного УФСБ, 47-летний правоохранитель вымогал у бизнесмена 2 млн рублей якобы за прекращение в отношении него уголовного преследования.
В феврале мужчину задержали при передачи денег сотрудники УФСБ. 13 августа суд назначил ему три года лишение свободы условно с аналогичным испытательным сроком.
«УФСБ России по Пензенской области предупреждает граждан об ответственности за совершение подобных противоправных деяний», - добавили в ведомстве.