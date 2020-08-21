Пензенский экс-полицейский получил срок за мошенничество

В Пензе за мошенничество в особо крупном размере осудили бывшего сотрудника регионального управления МВД.

Как сообщили в пресс-службе областного УФСБ, 47-летний правоохранитель вымогал у бизнесмена 2 млн рублей якобы за прекращение в отношении него уголовного преследования.

В феврале мужчину задержали при передачи денег сотрудники УФСБ. 13 августа суд назначил ему три года лишение свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

«УФСБ России по Пензенской области предупреждает граждан об ответственности за совершение подобных противоправных деяний», - добавили в ведомстве.