На Западной поляне столкнулись иномарка и мотоцикл. Видео

В одном из районов Пензы произошла авария с участием мотоциклиста.

Как сообщили очевидцы в группе соцсети «ВКонтакте», ДТП случилось 20 августа около 19 часов на Западной поляне. Пользователь выложил видео, на которое попал инцидент. Судя по кадрам, столкнулись иномарка и мотоцикл. Двухколесный транспорт лежит на дороге.

Официальной информации об аварии нет.

Жителям Пензенской области напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима, дистанции. Следует избегать необдуманных маневров на дороге, ведь любое неверное движение может поставить под угрозу чью-то жизнь.