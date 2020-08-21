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21.08.2020г.
Давайте не будем писать тексты, которые никому не нужны - журналист Всеволод Пуля

Давайте не будем писать тексты, которые никому не нужны - журналист Всеволод Пуля

Пт, 21.08.20 11:01
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21 августа фестиваль СМИ «А мы из Пензы» (0+) открылся онлайн-семинаром главного редактора Russia beyond, медиаэксперта Всеволода Пули «Онлайн-текст: как писать для аудитории, которая все время отвлекается».

«Последние 5-10 лет большинство журналистских форумов строятся на том, что приходит специалист и начинает говорить: тексты мертвы, люди смотрят видеоролики, «залипают» над картинками. Сейчас пришла новая напасть для традиционной журналистики – «ТикТок». Но ничего страшного с текстами не происходит, людям они нужны. Один из ярких примеров – в соцсети Instagram текст стал популярным контентом. Что удивительно, ведь его создавали как визуальную соцсеть. Но сейчас большое количество блогеров стали писать длинные тексты, потому что их читают долго. Для профессионалов буквы и слога это очень хорошая новость», - отметил Всеволод Пуля.

Но, по его словам, существует проблема, связанная с профессиональной подготовкой к работе в сфере журналистики.

«Мы много говорим про то, на какие платформы надо выходить, какими должны быть заголовки, зацикливаемся на каких-то профессиональных аспектах. Но нашему читателю все это неинтересно. Он не мыслит такими категориями: что-то мне не нравится формат репортажа, пойду почитаю текст в формате интервью и так далее. Люди делают это инстинктивно. И наша работа все больше начинает напоминать работу психолога, потому что нам приходится угадывать мотивацию людей, что ими движет, когда они хотят прочитать какой-то текст. […]

В редакционных дискуссиях можно услышать такие тезисы, что если материал набрал мало просмотров, то журналист поработал плохо. Но для начала нужно человеку этот текст «продать», чтобы он заплатил за него своим вниманием. Самая ценная валюта здесь – внимание читателя. Растет количество устройств, платформ. Но количество часов в сутках неизменно, и все время, когда человек бодрствует, он потребляет какую-то информацию. Даже видеоигры – тоже медиапотребление. И мы тратим много усилий, чтобы сделать классный контент, но непропорционально меньше усилий, чтобы привлечь к нему, проваливается «продающая часть», - считает медиаэксперт.

Всеволод Пуля предложил представителям СМИ эффективнее распределять свое время, делать ставку на те материалы, которые гарантированно привлекут внимание аудитории. Он отметил, что существует три уровня мотивации читателей.

«Первый уровень – решение какой-то проблемы. Второй – развлечение, то есть тексты, вызывающие эмоции у читателя. Третий – социальный: всем людям хочется чувствовать свою принадлежность к какой-то группе, и сигналы «свой» - «чужой» аудиторией хорошо считываются. Например, наша землячка победила в конкурсе на лучшее стихотворение – люди читают такую новость, чтобы порадоваться за человека и за свою социальную группу. Текст может работать сразу на нескольких уровнях мотивации», - пояснил спикер.

Также в ходе семинара он предостерег журналистов от злоупотребления кликбейтом, посоветовал быть ближе к читателям и думать о том, насколько интересен им может быть тот или иной контент.

«Задайте вопрос: «Какое мне дело?» Если текст неинтересен для читателя ни на одном из уровней – не является полезным, не развлекает и не социализирует, то сэкономьте свое время, не пишите его. Давайте не писать тексты, которые никому не нужны», - призвал Всеволод Пуля.

Напомним, фестиваль «А мы из Пензы» проводится ежегодно региональным отделением Союза журналистов России для повышения квалификации работников СМИ совместно с Департаментом информационной политики и средств массовой информации Пензенской области.

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18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
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