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21.08.2020г.
В Пензе сдали еще один дом обманутых дольщиков - ЖК «На Стрельбищенской»

В Пензе сдали еще один дом обманутых дольщиков - ЖК «На Стрельбищенской»

Пт, 21.08.20 10:21
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21 августа ввели в эксплуатацию ЖК «На Стрельбищенской». На объекте вместе с дольщиками побывал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Вы очень много волновались, находились в стрессе все эти годы. Но вместе с тем было глубокое понимание жильцов, была создана оперативная группа дольщиков, которая активно взаимодействовала и с правительством, и с администрацией города, и с застройщиком. Сегодня дом достроен», - сказал глава региона.

Генеральный директор компании, которая достроила дом, Марат Акчурин отметил, что путь был непростым. Однако, несмотря ни на что, дольщики смогли получить жилье.

Все документы уже подписаны мэром Андреем Лузгиным. Вручение ключей собственникам состоится 30 августа.

«За то время, что мы ждали, семья выросла. Мотались по съемным квартирам все эти годы. Детям, конечно, весело лазать по коробкам, но нам уже надоело скитаться, поэтому ждем с нетерпением, когда нам выдадут ключи. Брали двухкомнатную квартиру, потому что на тот момент в семье было двое детей. Не думали, что будет такое прибавление - теперь у нас пятеро ребятишек. Ждали, верили, надеялись и вот дождались - стоит дом - красавец. Как только получим ключи, сразу начнем ремонт», - поделился один из дольщиков.

Напомним, разрешение на строительство ЖК «На Стрельбищенской» компания «Пензастрой» получила в 2014 году. С этого момента началась продажа квартир. Практически всех их удалось реализовать за два года. В 2016-м темпы строительства снизились из-за с непростой экономической ситуации в организации. Было подано заявление о банкротстве, начались судебные тяжбы. В 2017 году процесс строительства остановился. Дольщикам грозил риск остаться без жилья. Власти подключились к решению проблемы, на объект зашла другая компания, которая приступила к достройке дома.

О том, как в Пензе решается проблема обманутых дольщиков, можно подробнее узнать в нашей специальной рубрике.

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21.08.2020 05:25
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18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
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31.07.2020 17:02
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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