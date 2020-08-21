В Пензе сдали еще один дом обманутых дольщиков - ЖК «На Стрельбищенской»

«Вы очень много волновались, находились в стрессе все эти годы. Но вместе с тем было глубокое понимание жильцов, была создана оперативная группа дольщиков, которая активно взаимодействовала и с правительством, и с администрацией города, и с застройщиком. Сегодня дом достроен», - сказал глава региона.

Генеральный директор компании, которая достроила дом, Марат Акчурин отметил, что путь был непростым. Однако, несмотря ни на что, дольщики смогли получить жилье.

Все документы уже подписаны мэром Андреем Лузгиным. Вручение ключей собственникам состоится 30 августа.

«За то время, что мы ждали, семья выросла. Мотались по съемным квартирам все эти годы. Детям, конечно, весело лазать по коробкам, но нам уже надоело скитаться, поэтому ждем с нетерпением, когда нам выдадут ключи. Брали двухкомнатную квартиру, потому что на тот момент в семье было двое детей. Не думали, что будет такое прибавление - теперь у нас пятеро ребятишек. Ждали, верили, надеялись и вот дождались - стоит дом - красавец. Как только получим ключи, сразу начнем ремонт», - поделился один из дольщиков.

Напомним, разрешение на строительство ЖК «На Стрельбищенской» компания «Пензастрой» получила в 2014 году. С этого момента началась продажа квартир. Практически всех их удалось реализовать за два года. В 2016-м темпы строительства снизились из-за с непростой экономической ситуации в организации. Было подано заявление о банкротстве, начались судебные тяжбы. В 2017 году процесс строительства остановился. Дольщикам грозил риск остаться без жилья. Власти подключились к решению проблемы, на объект зашла другая компания, которая приступила к достройке дома.

О том, как в Пензе решается проблема обманутых дольщиков, можно подробнее узнать в нашей специальной рубрике.