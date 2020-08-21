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21.08.2020г.
Скончался известный пензенский фотограф Эдуард Тевосов

Скончался известный пензенский фотограф Эдуард Тевосов

Пт, 21.08.20 10:43
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20 августа из жизни ушел известный пензенский фотограф, член Союза журналистов России, творческого Союза «Фотоискусство» Эдуард Тевосов.

Прощание с ним состоится 22 августа в 13:00 на Ново-западном кладбище. Более точной информации пока что нет.

Во время прохождения службы в армии Эдуард Тевосов приобщился к фотожурналистике – стал нештатным фотокорреспондентом газеты «Страж Балтики». После службы вернулся в Баку, и случай свел его со старейшими фотографами «АзТаг». Они отбирали работы для республиканской фотовыставки. Два его пейзажа, принятых на выставку, открыли ему дорогу в большую фотографию.

Семнадцать лет Эдуард Тевосов руководил Народной фотостудией «Хазар». Пятнадцать лет занимался фотожурналистикой - работал в газете «Баку», «Спорт», журнале «Женщина Азербайджана», государственном информационном агентстве «Азеринформ-ТАСС», «Вышка».

До 1995 года работал директором фотогалереи «Зодиак», режиссером на местном канале ТВ и в рекламном агентстве. Являлся художественным руководителем фотоклуба «Академия», где передавал свой опыт ученикам. Впоследствии многие из них достигли больших успехов, их работы были представлены на международных выставках. Как вспоминают близкие Эдуарда Тевосова, он не только был учителем для своих ребят, но и другом. По их словам, он владел репортажной журналистикой и был прекрасным документалистом.

Многие работы фотожурналиста были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями на всесоюзных и международных выставках в Москве, Чехии и Испании, Югославии и Венгрии, Польше.

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18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
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30.07.2020 17:36
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28.07.2020 07:30
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27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
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15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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