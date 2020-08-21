Скончался известный пензенский фотограф Эдуард Тевосов

Прощание с ним состоится 22 августа в 13:00 на Ново-западном кладбище. Более точной информации пока что нет.

Во время прохождения службы в армии Эдуард Тевосов приобщился к фотожурналистике – стал нештатным фотокорреспондентом газеты «Страж Балтики». После службы вернулся в Баку, и случай свел его со старейшими фотографами «АзТаг». Они отбирали работы для республиканской фотовыставки. Два его пейзажа, принятых на выставку, открыли ему дорогу в большую фотографию.

Семнадцать лет Эдуард Тевосов руководил Народной фотостудией «Хазар». Пятнадцать лет занимался фотожурналистикой - работал в газете «Баку», «Спорт», журнале «Женщина Азербайджана», государственном информационном агентстве «Азеринформ-ТАСС», «Вышка».

До 1995 года работал директором фотогалереи «Зодиак», режиссером на местном канале ТВ и в рекламном агентстве. Являлся художественным руководителем фотоклуба «Академия», где передавал свой опыт ученикам. Впоследствии многие из них достигли больших успехов, их работы были представлены на международных выставках. Как вспоминают близкие Эдуарда Тевосова, он не только был учителем для своих ребят, но и другом. По их словам, он владел репортажной журналистикой и был прекрасным документалистом.

Многие работы фотожурналиста были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями на всесоюзных и международных выставках в Москве, Чехии и Испании, Югославии и Венгрии, Польше.