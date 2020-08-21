Колышлеец ответит за травлю больных Covid-19 в интернете

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В Пензенской области за унижение человеческого достоинства осудили 56-летнего жителя Колышлейского района.
В пресс-службе регионального управления ФСБ сообщили, что мужчина враждебно относился к больным коронавирусом и призывал в интернете к насильственным действиям по отношению к ним.
Колышлейца дома задержали сотрудники ведомства. Мужчина признал свою вину. 3 августа суд назначил ему один год лишения свободы условно. Помимо этого, злодею нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и другой информации в интернете.