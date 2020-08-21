В Пензе в День флага будут раздавать ленточки с триколором

22 августа в Пензе отметят День флага. К празднику подготовили ряд торжественных мероприятий (0+).

По словам директора государственного автономного учреждения «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» Сергея Зиновьева, они начнутся в 16:00 и пройдут в центральных точках города – возле драмтеатра и ТЦ «Арбат». Пензенцы пройдут с большим триколором, размером пять на десять метров. Колонну возглавят представители облправительства. Также в шествии поучаствуют представители молодежных общественных объединений региона, образовательных организаций, победители и призеры всероссийских олимпиад, стобалльники ЕГЭ.

Также пензенцам раздадут ленточки с изображением триколора. Для жителей и гостей города утроят праздничный концерт.