Обнародованы оперативные данные о заболевших Covid-19 пензенцах на 21 августа

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В настоящее время в регионе зарегистрировано 7 540 случаев заражения, из них новых - 45. При этом уже 7 174 пациента вылечилось, 101 скончались.
В целом по России число зараженных увеличилось на 4 870 человек и составило 946 976. При этом выздоровели 761 330 пациентов, умерли 16 189 больных.
Для снижения рисков заражения пензенцам необходимо помнить про гигиену и средства защиты