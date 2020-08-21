Обнародованы оперативные данные о заболевших Covid-19 пензенцах на 21 августа

В настоящее время в регионе зарегистрировано 7 540 случаев заражения, из них новых - 45. При этом уже 7 174 пациента вылечилось, 101 скончались.

В целом по России число зараженных увеличилось на 4 870 человек и составило 946 976. При этом выздоровели 761 330 пациентов, умерли 16 189 больных.

Для снижения рисков заражения пензенцам необходимо помнить про гигиену и средства защиты