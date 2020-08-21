В центре Пензы загорелся частный дом

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В Пензе на ул. Ключевского произошел серьезный пожар.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 9 утра – загорелся дом на ул. Ключевского, 40. В пожаре пострадала кровля площадью 100 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.
С пламенем боролись 15 спасателей с помощью четырех спецмашин.
Пензенцев просят осторожнее обращаться с огнем, следить за исправностью проводки и не оставлять без присмотра газовую плиту и электроприборы.