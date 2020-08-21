Житель Пензенской области признался в сбыте фальшивых купюр

По данным пресс-службы регионального УМВД, 9 июля в одном из алкомаркетов расплатились липовой купюрой в пять тысяч рублей.

Правоохранители задержали 42-летнего жителя региона. Они установили, что мужчина сбыл шесть пятитысячных купюр в акомаркетах областного центра. По словам подозреваемого, банкноты он купил в Москве, заплатив по 1700 рублей за каждую. Свою вину он признал и раскаялся. Дельца заключили под стражу.

Стражи порядка возбудили уголовное дело.

Ранее правоохранители предупреждали пензенцев об увеличении числа липовых купюр в области. Владельцам торговых точек рекомендуют оборудовать магазины видеокамерами, а также установить детекторы для определения подлинности денег. Жителям советуют внимательно осматривать получаемые ими купюры.