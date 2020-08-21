Бой Поветкина и Уайта. Эксперты оценили шансы русского боксера на победу

Известный российский боксер-тяжеловес последнего десятилетия Александр Поветкин поборется с британским тяжеловесом за временный и бриллиантовый пояс WBC.

Как сообщили «Известия», болельщики смогут увидеть поединок в прямом эфире телеканала «РЕН ТВ» 23 августа в 00:00.

По мнению некоторых специалистов, так мало шансов на победу у Александра в карьере практически не было. Экс-чемпион IBF и IBO Эдуард Трояновский выразил уверенность, что у Поветкина есть все шансы победить.

«У него хороший удар и большой опыт. Мой прогноз — Поветкин должен победить, я буду болеть за него. Думаю, что он готов боксировать все 12 раундов, Саша провел хорошие спарринги, поднял функциональную форму», — подчеркнул эксперт.

С ним солидарен и чемпиона WBC (2014–2015) Григорий Дрозд.