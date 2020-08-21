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21.08.2020г.
В библиотеке им. Лермонтова стартовал фестиваль СМИ «А мы из Пензы»

В библиотеке им. Лермонтова стартовал фестиваль СМИ «А мы из Пензы»

Пт, 21.08.20 13:42
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В Пензе 21 августа стартовал фестиваль СМИ «А мы из Пензы». 

В пятницу в областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова собрались журналисты, редакторы, операторы.

По словам председателя правительства Пензенской области Николая Симонова, мероприятие в регионе проходит в девятый раз.

«Я думаю, он будет продолжаться. Тот позитив, с которым началось подведение итогов, говорит о том, настолько журналисты неординарные, яркие и позитивные люди. От имени губернатора и правительства области я поздравляю вас. Сегодня у нас - 12 номинаций, может, потом их будет больше», - сказал он.

Так, премиальный фонд конкурса составил два миллиона рублей. Было подано 404 заявки.

К гостям обратился и заместитель председателя ЗакСобрания региона Владимир Полукаров. Он поблагодарил участников, отметив, что гордится пензенскими журналистами.

Секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин подчеркнул, что пензенская журналистика первая вышла из изоляции.

«Вы первые проводите фестиваль, потому что многие регионы перенесли и отменили его. Я рад тому, что вы поедете на наш фестиваль «Вся Россия». Я посмотрел все конкурсные работы, много номинаций, вам есть где проявить себя. Есть много классных работ. В целом, уровень растет», - поздравил он и выразил надежду на то, что в следующем году в регионе пройдет двухдневный фестиваль.

На мероприятии наградили победителей различных номинаций.

Ранее главный редактор Russia beyond, медиаэксперт Всеволод Пуля провел семинар для пензенских журналистов «Онлайн-текст: как писать для аудитории, которая все время отвлекается».

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18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
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31.07.2020 17:02
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31.07.2020 13:41
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30.07.2020 17:36
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28.07.2020 07:30
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24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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15.07.2020 06:25
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