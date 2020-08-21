Информагентство «Пенза-Пресс» стало лучшим интернет-СМИ в регионе

Информационное агентство «Пенза-Пресс» одержало победу в номинации «Лучшая работа интернет-СМИ» в региональном журналистском конкурсе. Награждение состоялось 21 августа в рамках фестиваля «А мы из Пензы» (0+).

Диплом главному редактору «Пенза-Пресс» Елене Юсуповой вручил председатель правительства области Николай Симонов. Он поблагодарил редакцию информагентства за работу.

Стоит отметить, что еще несколько наград завоевали сотрудники информагентства. Заместитель главного редактора «Пенза-Пресс» Анна Балашова заняла второе место в номинации «Пензенская область – территория успеха», журналист Юлия Кадникова стала обладателем второго места в категория «Регион дружбы», а фотокорреспондент Юлия Седяшева - второго места в своей номинации. Журналист информагентства Виктория Сысоева завоевала второе место в наименовании «Здоровая семья – здоровая губерния», а Татьяна Котина стала третьей в номинации «А мы из Пензы».

Корреспондент «Экспресса» Ольга Сайганова завоевала второе место в номинации «А мы из Пензы», журналист телеканала Елена Куксова стала обладательницей двух наград – третьи места в категориях «Регион дружбы» и «Пензенская область – территория успеха». Генеральный продюсер медиахолдинга «Экспресс» Павел Прохоренков получил награду за «Лучшую работу ветерана журналистики».

Продюсер службы информационных программ Евгений Иналдиев победил в номинации «Победа – одна на всех» имени А. Ф. Левина, Героя Советского Союза, журналиста», в этой же категории третье место заняла редактор утренних и авторских программ Валерия Сережкина.

В этом году премиальный фонд составил два миллиона рублей. Всего на конкурс поступило 404 заявки. Лучших выявляли в 12 номинациях.

Напомним, в 2018 году информагентство «Пенза-Пресс» уже становилось победителем в номинации «Лучшее интернет-СМИ».