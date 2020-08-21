У патагонской мары и зайца-русака из пензенского зоопарка появился собственный «голос»

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS) объявила о расширении проекта «Мобильный гид» в пензенском зоопарке. 25 его обитателей получили интерактивные таблички с QR-кодами, с помощью которых можно прослушать полную информацию о каждом из них и посмотреть фотографии.

Первые аудиогиды появились в зоопарке в апреле прошлого года. Их «героями» стали хищники – львы, леопарды, рысь, канадский и полярный волки, - а также приматы, парнокопытные и крупные птицы. В настоящее время виртуальную экскурсию скачали более 8000 раз. Самыми популярными животными среди гостей города и его жителей стали черный гриф, амурский тигр, суриката и белоголовый сип.

В августе собственные интерактивные таблички получили живущие в пензенском зоопарке зайцы, совы, эму, грызуны, а также попугаи и другие небольшие птицы. «Голосом» аудиогида стал известный пензенский телеведущий и журналист, член Русского географического общества Павел Прохоренков.

Мобильный гид можно найти на популярной туристической платформе Izi.Travel. Чтобы узнать больше о повадках и естественной среде обитания животных, следует установить приложение для сканирования QR-кодов, навести камеру гаджета на размещенный на табличке код и перейти на страничку виртуального «путеводителя». «Погулять» по зоопарку можно не выходя из дома, найдя нужный тур в приложении Izi.Travel по названию или перейдя по ссылке на web-версию сервиса, который доступен для абонентов всех операторов связи.

«Мы уже несколько лет реализуем проекты, связанные с мобильными гидами, по всей России, и видим растущий интерес к этой теме. Особенно показательным в этом плане стал период самоизоляции, когда люди почти перестали выходить из дома, а статистика посещений всех наших виртуальных путеводителей, включая пензенскую «Красную Линию», резко пошла вверх. Я надеюсь, что подобные проекты, раскрывающие в том числе туристический потенциал Пензы, будут появляться и развиваться и дальше, а наш быстрый интернет поможет горожанам оценить их по достоинству», - поделился директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.