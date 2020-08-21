Члены ТСЖ в Ахунах пожаловались на прорывы трубы водоснабжения

Они рассказали о проблеме с частыми прорывами трубы водоснабжения.

«С момента постройки домов №47, 49, 51, 53, 55 по ул. Коннозаводская в 2005-2006 годах, начались прорывы трубы. В наших домах нет горячей воды, поэтому в случае аварии жильцы остаются без нее вообще», - пожаловались жители.

Также они добавили, что с каждым годом аварии случаются все чаще и чаще, но латаются только трубы. ИА «Пенза-Пресс» отправило официальный запрос в администрацию города Пензы, чтобы разобраться в ситуации.

Отметим, что информагентство реализует проект, в рамках которого вы можете сообщить о проблеме своего двора, улицы, района и получить ответ от уполномоченных чиновников. Также силами медиахолдинга «Экспресс» (телеканала «Экспресс», радио «Экспресс» и ИА «Пенза-Пресс») мы можем предать вашу ситуацию огласке.