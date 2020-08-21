Недалеко от центра Пенза маршрутка снесла ограждение

На улице Свердлова в Пензе маршрутное такси въехало в ограждение. Об этом пользователи сообщили в группе соцсети «ВКонтакте».

«Ул. Свердлова. Маршрутка снесла ограждение. Время - 11:08», - написал подписчик и прикрепил фото.

Судя по кадрам, машина, наполненная пассажирами, съехала с дороги и снесла часть установленного ограждения. Пострадала передняя часть автомобиля. Официальной информации о случившемся нет, о наличии пострадавших ничего неизвестно.

Во избежание трагедии водителей просят быть внимательными и осторожными при совершении маневров на дороге.