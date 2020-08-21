Врачи планируют привить от гриппа около 2 тыс. беременных пензячек

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, вакцина для иммунизации уже поступила в регион.

«Беременные женщины относятся к группе высокого риска по неблагоприятному течению респираторных вирусных инфекций, среди которых грипп занимает лидирующую позицию, поэтому им прививку необходимо делать в первую очередь. Наступившее во время беременности инфекционное заболевание может привести к трагическим последствиям, причем как для самой женщины, так и для ее будущего ребенка», - подчеркнула главный внештатный терапевт области Елена Власова.

Эксперты установили, что вакцинация не оказывает негативного воздействия на плод. Если женщина в период эпидсезона находится на 23-26 неделе беременности, то именно прививка станет той поддержкой иммунитета в борьбе со множеством инфекционных заболеваний, а также поможет защитить младенца в первые месяцы жизни от гриппа и ОРВИ.

Для того, чтобы сделать прививку, женщинам следует обращаться в женскую консультацию к своему гинекологу, получить направление и прийти в поликлинику по месту жительства.

Вакцинация детей от трех месяцев до трех лет и беременных женщин начнется в регионе начнется на следующей неделе. Врачи рекомендуют пензячкам, находящимся в положении, делать прививку со второго триместра.