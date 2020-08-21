Дмитрий Чернышенко попросил поторопиться с разработкой ПСД для стадиона «Пенза»

В рамках рабочего визита он осмотрел стадион «Пенза». На сегодняшний день объект остро нуждается в ремонте. Зампред пензенского облправительства Валерий Савин рассказал о планах по его реконструкции и развитию физкультуры и спорта на территории региона в целом.

«Объектов много, но и потребность огромная - спорт в Пензенской области очень популярен. Ни на одном стадионе, ни в одном бассейне свободных мест нет. Такая массовость физкультуры дает высокий результат, в том числе и на профессиональном уровне», - отметил он.

Стадион «Пенза» предполагают оборудовать под тренировочную базу для команды по регби.

«У нас нет проблем с финансированием клуба, есть проблема с тренировочной базой», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Он добавил, что соревнования проходят на стадионе «Первомайский», но тренироваться на этой площадке дорого и неудобно. Кроме того, из-за растущего интереса молодого поколения появилась острая необходимость в создании спортшколы по регби.

В данный момент уже разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД) для реконструкции объекта, ее планируют завершить к концу года. Областным бюджетом обойтись невозможно, поэтому пензенские власти попросили включить стадион в федеральную программу.

«Я поддерживаю эту идею. Нужно сделать здесь эффективную базу, на которой будут проходить тренировки. Мне кажется, стоит как-то критически посмотреть и сократить сроки подготовки проектно-сметной документации, чтобы мы могли понять объем работ. Тогда будем просить министерство спорта РФ о помощи», - отметил Дмитрий Чернышенко.