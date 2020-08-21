Где в Пензенской области обнаружили новых пациентов с Covid-19

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о географии распространения коронавируса в регионе.

Так, 33 новых пациента с Covid-19 живут в Пензе, четыре – в Сердобском районе, три – в Шемышейском. По одному зараженному зарегистрировали в Вадинском, Бессоновском, Лунинском, Пензенском и Городищенском районах.

Среди пациентов есть два пятнадцатилетних подростка и трехлетний малыш.

Таким образом, прирост заболевших жителей региона за сутки составил 45 случаев.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 61439 человек, а в лабораториях лечебной сети - 161200», - резюмировала пресс-секретарь.

Пензенцев по-прежнему просят соблюдать масочный режим, а тех, кто старше 65 лет и имеет хронические заболевания - режим самоизоляции.