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21.08.2020г.
Пензенские абоненты Tele2 слушают музыку до полутора часов в день

Пензенские абоненты Tele2 слушают музыку до полутора часов в день

Пт, 21.08.20 14:24
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Tele2 проанализировала музыкальные предпочтения абонентов в приложении «Звук». В большинстве регионов пользователи сервиса слушают поп, в том числе и в Пензе. Однако в Чувашии, Оренбургской, Псковской и Рязанской областях предпочитают хип-хоп, а в Еврейской автономной области – R&B.

Мобильное приложение «Звук» позволяет бесплатно слушать музыку из каталога, добавлять понравившиеся треки в личную коллекцию и формировать индивидуальные плейлисты. Кроме того, пользователи сервиса могут скачивать любые композиции на смартфон и воспроизводить их офлайн.

Tele2 проанализировала результаты работы приложения. В первом полугодии 2020 года количество пользователей сервиса среди абонентов оператора по России выросло на 123% год к году. Максимальный прирост на 281% зафиксирован в Ярославле, на 244% – в Биробиджане и на 237% – в Иванове. В Москве количество пользователей увеличилось на 124%, а в Пензе – на 122%.

В среднем по России абоненты Tele2 использовали приложение «Звук» более 67 минут в сутки. Больше всего в первом полугодии 2020 года музыку с помощью сервиса слушали клиенты из Пензенской области: в среднем абоненты тратили на это более 87 минут в день. Далее в списке – абоненты оператора из Брянской области, которые посвящали музыке 81 минуту. В лидерах по прослушиванию композиций с помощью приложения также пользователи из Кировской области и Республики Коми. На долю каждого региона приходится по 77 минут. В столице слушают музыку по 66 минут в день, в Санкт-Петербурге – по 69.

В основном абоненты отдают предпочтение музыке в стиле поп, и пензенские клиенты не стали исключением. Однако в Чувашии, Оренбургской, Псковской и Рязанской областях больше слушают хип-хоп, а в Еврейской автономной области – R&B. Так, в топ-5 вошли:

- «Луна не знает пути» – Тайпан, Agunda;

- «Девочка, танцуй» – Artik & Asti;

- «Любимка» – NILETTO;

- «Увезите меня на дип-хаус» – GAYAZOV$ BROTHER$;

- «РАТАТАТАТА» – MORGENSHTERN, Витя АК.

Чтобы воспользоваться приложением «Звук», его необходимо скачать в GooglePlay или AppStore и установить на свой смартфон. При этом для абонентов тарифов линейки «Мой Tele2», архивной линейки «Черный» и премиум-подписчиков, интернет-трафик на прослушивание музыки тратиться не будет. Сервисом можно пользоваться бесплатно или приобрести премиум-подписку, которая позволяет слушать музыку в лучшем качестве и скачивать ее на смартфон, а также полностью отключает рекламу внутри приложения. Стоимость подключения для абонентов Tele2 составляет 9,5 рубля в сутки. Подробности на сайте оператора.

Источник фотографии: Фото предоставлено компанией Tele2
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21.08.2020 05:25
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18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
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31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
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30.07.2020 17:36
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30.07.2020 03:01
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28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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