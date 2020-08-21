В Пензе два водителя не поделили проезжую часть

В Пензе на ул. Луначарского произошла авария, участниками которой стали два автомобиля.

Фото происшествия появилось в группе соцсети «ВКонтакте». На нем видно, что иномарка и отечественный ВАЗ-2115 «прижались» друг к другу боками. Как сообщают очевидцы, ДТП поспособствовало затору на улице Луначарского. Официальной информации нет.

Госавтоинспеция просит водителей быть осторожными и внимательными при совершении маневров на дороге, чтобы не допустить аварии.