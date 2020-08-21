В больницы Пензы докупили 70 новых мониторов для реанимаций

В пензенские больницы поставили 70 новых анестиологических и реаниматологических мониторов.

Новое оборудование приобрели в рамках дооснащения реанимаций в преддверии новой волны коронавируса. На мониторы потратили 42 млн. федеральных бюджетных средств.

43 единицы оборудования достались областной больнице им. Н.Н. Бурденко, 14 – региональному центру спецвидов медицинской помощи, 13 отправили в клиническую больницу № 4.

«Благодаря обновлению оборудования и дооснащения наших медицинских организации в регионе совершенствуется система оказания помощи населению, повышается качество и доступность медицинских услуг», – высказался главный врач облбольницы Вячеслав Космачев.

В ближайшее время ожидается поступления еще 38 таких мониторов.

