В больницы Пензы докупили 70 новых мониторов для реанимаций

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В пензенские больницы поставили 70 новых анестиологических и реаниматологических мониторов.
Новое оборудование приобрели в рамках дооснащения реанимаций в преддверии новой волны коронавируса. На мониторы потратили 42 млн. федеральных бюджетных средств.
43 единицы оборудования достались областной больнице им. Н.Н. Бурденко, 14 – региональному центру спецвидов медицинской помощи, 13 отправили в клиническую больницу № 4.
«Благодаря обновлению оборудования и дооснащения наших медицинских организации в регионе совершенствуется система оказания помощи населению, повышается качество и доступность медицинских услуг», – высказался главный врач облбольницы Вячеслав Космачев.
В ближайшее время ожидается поступления еще 38 таких мониторов.