Пловцы сравнили Город Спутник с Японией и Барселоной

«Ничем не хуже Европы» — так отозвались о Городе Спутнике участники Кубка России по плаванию на открытой воде. Впервые подобные соревнования прошли в Пензенской области, а местом их проведения был единогласно выбран Город Спутник с его развитой инфраструктурой и акваторией.

«В Спутник приезжала комиссия, увидела удивительные условия для соревнований. Здесь ничем не хуже, чем в Европе, например, в Барселоне, только море другое, но для нас это не имеет разницы. Тот же круг по акватории — 1250 метров, температура воды рабочая. Главное — отличная логистика. В мире я видел только два места настолько подходящих турниру — в Японии и в Городе Спутнике», — рассказал и. о. главного тренера сборной России по плаванию на открытой воде Сергей Бурков.

Борьбу за медали кубка вели более 80 спортсменов из 15 регионов. Дистанция — 5 километров, это четыре круга по озеру Спутника. Лучший результат в мужском заплыве показал Кирилл Абросимов — чуть больше 59 минут. У женщин лучшей стала Дарья Волобуева, преодолевшая дистанцию за 1 час 5 минут.

«Хочется выразить благодарность строительному холдингу «Термодом» и его генеральному директору Рафику Ибрагимову за помощь и поддержку. Для нас это был новый опыт. Уже есть варианты провести в Спутнике один из европейских турниров по плаванию», — рассказал вице-президент Федерации плавания Пензенской области Виктор Тюканкин.