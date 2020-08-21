На горячие обеды для пензенских школьников выделили более 210 млн рублей

Школьников, в том числе и пензенских, с 1 сентября будут обеспечивать бесплатным горячим питанием.

Соответствующее распоряжение озвучил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию. Таким образом, для Пензенской области из федерального бюджета на горячие обеды для учащихся 1 – 4 классов на первую половину нового учебного года выделили 193, 414 млн рублей, а их областного – еще 16, 818 млн.

Горячее питание будет предоставлено во всех учреждениях образования, для этого оборудованы 100% пищеблоков. Как уточнили в пресс-службе областного минобра, меню будет размещено на сайтах школ. Качество питания будут контролировать соответствующие органы, представители общественности и родители.