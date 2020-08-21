В Роспотребнадзоре сообщили о риске микст-инфекции гриппа и Covid-19

По данным Роспотребнадзора, осенью россияне могут столкнуться с микст-инфекцией гриппа и коронавируса.

«Особенностью эпидемического сезона 2020–2021 годов гриппа и ОРВИ будет являться возможность одновременной циркуляции вирусов гриппа и Covid-19 (микст-инфекция)», — отметили в сообщении ведомства.

По данным телеканала «360», представители Роспотребнадзора в настоящее время проводят пилотные исследования по оценке распространенности возбудителей ОРВИ, гриппа и Covid-19 в межэпидемический период в 15 российских регионах.

Микст-инфекция — это болезнь, которую вызывают несколько патогенных микроорганизмов.