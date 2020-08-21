В Мокшанском районе мотоциклист влетел в бетонный блок

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, инцидент случился 20 августа около 1:10 на трассе М-5 «Урал». 25-летний мотоциклист Honda не справился с управлением и въехал в бетонный блок. Его госпитализировали.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

В ГИБДД призывают соблюдать правила дорожного движения, не выходить на обгон, если нет уверенности в безопасности маневра, не садиться за руль в нетрезвом виде.