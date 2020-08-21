Зампред правительства РФ оценил проект пензенского ситуационного центра

Докладывая о ситуации, губернатор Иван Белозерцев отметил, что в этом году область поднялась на 59 позиций и заняла 8 место в рейтинге качества предоставления электронных услуг. Также в регионе активно развивается инфраструктура скоростного интернета: уже подключили 251 социально значимый объект, в ближайшие два года планируется подключить еще 713.

Как пояснили в пресс-центре облправительства, в настоящее время в ситуационном центре разрабатывается математическая модель системы водоснабжения в муниципальных образованиях, на основе которой сформируют план по ремонту и строительству водопроводных сетей.

Губернатор сообщил, что благодаря бюджетной поддержке в 2020 году в селах области построили 20 базовых станций сотовой связи. По федеральному проекту, в 228 населенных пунктах области планируют установить точки доступа Wi-Fi, сегодня они появились в 198 населенных пунктах.

Дмитрий Чернышенко дал высокую оценку цифровой трансформации региона.

«Пензенская область порадовала нас своими результатами работы по цифровой трансформации. Мы изучили деятельность ситуационного центра правительства области, увидели услуги, которые здесь представляются через портал Госуслуг. Есть несколько сервисов, которые являются для региона уникальными. Например, пособия для беременных или кормящих матерей», - пояснил он, отвечая на вопросы журналистов.