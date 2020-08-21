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21.08.2020г.
Зампред правительства РФ оценил проект пензенского ситуационного центра

Зампред правительства РФ оценил проект пензенского ситуационного центра

Пт, 21.08.20 17:05
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21 августа заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел в Пензе совещание о статусе цифровой трансформации региона.

Докладывая о ситуации, губернатор Иван Белозерцев отметил, что в этом году область поднялась на 59 позиций и заняла 8 место в рейтинге качества предоставления электронных услуг. Также в регионе активно развивается инфраструктура скоростного интернета: уже подключили 251 социально значимый объект, в ближайшие два года планируется подключить еще 713.

Как пояснили в пресс-центре облправительства, в настоящее время в ситуационном центре разрабатывается математическая модель системы водоснабжения в муниципальных образованиях, на основе которой сформируют план по ремонту и строительству водопроводных сетей.

Губернатор сообщил, что благодаря бюджетной поддержке в 2020 году в селах области построили 20 базовых станций сотовой связи. По федеральному проекту, в 228 населенных пунктах области планируют установить точки доступа Wi-Fi, сегодня они появились в 198 населенных пунктах. 

Дмитрий Чернышенко дал высокую оценку цифровой трансформации региона.

«Пензенская область порадовала нас своими результатами работы по цифровой трансформации. Мы изучили деятельность ситуационного центра правительства области, увидели услуги, которые здесь представляются через портал Госуслуг. Есть несколько сервисов, которые являются для региона уникальными. Например, пособия для беременных или кормящих матерей», - пояснил он, отвечая на вопросы журналистов.

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18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
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24.07.2020 14:20
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