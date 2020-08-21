Зампред правительства РФ побывал на стройплощадке пензенского цирка

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко 21 августа в рамках рабочего визита в Пензенскую область посетил стройплощадку цирка. Его сопровождали губернатор Иван Белозерцев и члены регионального правительства.

По словам зампреда областного правительства Олега Ягова, в Пензе решили построить новый цирк, так как старый был тесным для артистов и нуждался в модернизации.

«Было принято решение снасти старое здание цирка и перейти к реализации нового проекта. Это самый большой цирк в Европе из тех, которые имеют две арены», - пояснил он.

Олег Ягов рассказал о сложностях, которые возникли при возведении цирка. Из-за отклонения подрядчика от проекта стройку заморозили. В 2016 году губернатору удалось добиться поддержки правительства РФ по выделению средств на завершение строительства.

Сейчас на объекте работает новый генподрядчик. Здесь трудятся 235 рабочих.

«Готовность блока Б - 85%, главного блока А - 30%, но к ноябрю будет 60%. По финансированию нет проблем. Каждый день наращиваем темпы. В сентябре объект пройдет новую госэкспертизу, исходя из этого, на 31 декабря 2021 года переносим сдачу объекта. Это единственный вариант, чтобы не ломать технологии», - добавил Олег Ягов.

Представитель генподрядчика Станислав Маслаков провел для гостей экскурсию, рассказал про особенности проводимых работ. В частности, сообщил, что высота 39 метров – в верхней точке купола.

«Начинаем закрывать, купол будет из оцинкованной стали. Пока монтируем основание для купольного «пирога». Амфитеатр заливаем, 80% уже готово, работы продолжаются», - пояснил он.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что идет постоянный контакт с Росгосцирком по строительству. Регион работает над созданием своей труппы. Также, добавил Олег Ягов, для некоторых категорий семей планируется сделать бесплатным посещение цирка в течение года.

Иван Белозерцев пригласил Дмитрия Чернышенко на открытие цирка. Зампред правительства РФ поблагодарил за приглашение и поддержал идею создания пензенской цирковой труппы, так как столь крупный объект не может по статусу не иметь таковой.

Напомним, ранее Дмитрий Чернышенко в пензенском правительстве провел совещание по цифровой трансформации региона и оценил создаваемый ситуационный центр, осмотрел стадион «Пенза», который нуждается в ремонте.