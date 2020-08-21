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21.08.2020г.
Чернышенко: Мы поддержим проект реконструкции пензенского планетария

Чернышенко: Мы поддержим проект реконструкции пензенского планетария

Пт, 21.08.20 17:39
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21 августа заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко вместе с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым осмотрели планетарий, который планируется реконструировать.

По словам министра культуры Татьяны Курдовой, пензенский планетарий - культурный объект регионального значения. В 2010 году он перестал функционировать, так как здание находилось в аварийном состоянии.

«Городская администрация сделала проектно-сметную документацию, мы прошли экспертизу. Стоимость проекта - 352 млн рублей вместе с оборудованием. Мы взяли этот объект в региональную собственность, чтобы была возможность участвовать в региональных программах. Уже направили пакет документов в Министерство культуры РФ для участия в нацпроекте. Увеличение площади планетария предполагается за счет углубления - организации нулевого этажа. Там, возможно, будут какие-то кафе, помещения для дополнительных досуговых услуг», - рассказала она.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что ныне покойный Иван Дмитриевич Балалаев, много лет руководивший парком им. В.Г. Белинского, еще в советские времена настаивал на сохранении планетария.

«Он очень много вложил сил в его сохранение, здание деревянное, ему уже очень много лет. Восстановление этого объекта станет данью уважения к нему и его коллегам. Но без федеральной поддержки это сделать будет очень сложно, работы затянутся на несколько нет, а этого бы не хотелось», - подчеркнул глава региона.

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщил о том, что федеральные власти готовы оказать поддержку в реализации этого проекта.

«Мы пообщались с местными жителями, которые сказали, что они очень ждут, когда планетарий отремонтируют, чтобы, как в детстве, сюда приходить. Стремление российского человека к звездам известно. Мы, конечно, поддержим проект, правительство поможет. Мы дадим поручение Министерству культуры, чтобы изыскали дополнительные средства. Не забудьте нас пригласить, когда запустите телескоп», - сказал он.

Напомним, в начале апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе онлайн-встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой поднял тему реконструкции планетария, расположенного в парке имени Белинского. Она сообщила, что готова поддержать проект при условии, что регион будет готов освоить выделенные средства.

Здание планетария в Пензе было построено и введено в эксплуатацию в 1927 году. В 1987-м его включили в список памятников истории и культуры местного значения. В 2010 году объект признали аварийным и закрыли. Разговоры о реконструкции велись в течение нескольких лет.

В прошлом году была подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию планетария. На это потребуется примерно 324 млн рублей.

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18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
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24.07.2020 14:20
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