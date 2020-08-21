Чернышенко: Мы поддержим проект реконструкции пензенского планетария

По словам министра культуры Татьяны Курдовой, пензенский планетарий - культурный объект регионального значения. В 2010 году он перестал функционировать, так как здание находилось в аварийном состоянии.

«Городская администрация сделала проектно-сметную документацию, мы прошли экспертизу. Стоимость проекта - 352 млн рублей вместе с оборудованием. Мы взяли этот объект в региональную собственность, чтобы была возможность участвовать в региональных программах. Уже направили пакет документов в Министерство культуры РФ для участия в нацпроекте. Увеличение площади планетария предполагается за счет углубления - организации нулевого этажа. Там, возможно, будут какие-то кафе, помещения для дополнительных досуговых услуг», - рассказала она.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что ныне покойный Иван Дмитриевич Балалаев, много лет руководивший парком им. В.Г. Белинского, еще в советские времена настаивал на сохранении планетария.

«Он очень много вложил сил в его сохранение, здание деревянное, ему уже очень много лет. Восстановление этого объекта станет данью уважения к нему и его коллегам. Но без федеральной поддержки это сделать будет очень сложно, работы затянутся на несколько нет, а этого бы не хотелось», - подчеркнул глава региона.

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщил о том, что федеральные власти готовы оказать поддержку в реализации этого проекта.

«Мы пообщались с местными жителями, которые сказали, что они очень ждут, когда планетарий отремонтируют, чтобы, как в детстве, сюда приходить. Стремление российского человека к звездам известно. Мы, конечно, поддержим проект, правительство поможет. Мы дадим поручение Министерству культуры, чтобы изыскали дополнительные средства. Не забудьте нас пригласить, когда запустите телескоп», - сказал он.

Напомним, в начале апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе онлайн-встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой поднял тему реконструкции планетария, расположенного в парке имени Белинского. Она сообщила, что готова поддержать проект при условии, что регион будет готов освоить выделенные средства.

Здание планетария в Пензе было построено и введено в эксплуатацию в 1927 году. В 1987-м его включили в список памятников истории и культуры местного значения. В 2010 году объект признали аварийным и закрыли. Разговоры о реконструкции велись в течение нескольких лет.

В прошлом году была подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию планетария. На это потребуется примерно 324 млн рублей.